ЗМІ: Свекруха Кейт Міддлтон сумнівається у батьківстві принца Вільяма

Камілла Паркер-Боулз наполягає на тому, щоб молода мати зробила ДНК-тест. Жінка хоче бути впевнена на сто відсотків у батьківстві принца Вільяма, повідомляє Росбалт з посиланням на Limon.ee.

З чуток, Паркер-Боулз зважилася на такий крок через те, що Кейт Міддлтон не підпускає її до свого сина.

Крім того, ще до появи Джорджа на світ Камілла намагалася навіяти герцогині Кембриджській, що, як тільки вона подарує Вільямові спадкоємця, герцог відразу ж знайде собі коханку.

Нагадаємо, 2 серпня принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон офіційно зареєстрували народженого 22 липня первістка, принца Джорджа Кембриджського. У документі ім'я немовляти вказано повністю - Його Королівська високість принц Джордж Олександр Луї Кембриджський.

Принц, який посідає наразі третє місце в черзі на британський престол, буде відомий світові як король Георг VII. Принц Чарльз, перший за черговістю, стане Карлом III, якщо займе престол, а принц Вільям - Вільгельмом V.