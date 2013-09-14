Принц Вільям умовив свою няню допомогти з новонародженим Джорджем

"Вчора герцог і герцогиня Кембриджські залишили принца з колишньою нянею Вільяма, 71-річної Джессі Вебб, яка вже була на пенсії, але яку герцог умовив час від часу допомагати з дитиною", - пише РІА Новости з посиланням на газету Daily Mail.

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У четвер увечері Кейт вперше з моменту пологів з'явилася на урочистому заході - врученні екологічних премій в Лондоні. Принц Вільям, виступаючи перед присутніми з промовою, вибачився за те, що він і його дружина будуть нервово поглядати на телефон, оскільки досі їм удвох покидати сина не доводилося.

В основному в догляді за Джорджем Кейт допомагає її мати, Керол Міддлтон. Не виключено, що Керол на деякий час навіть оселиться разом з дочкою і зятем в Кенсингтонському палаці.

Вільям і Кейт під час прийому в четвер розповіли гостям, що син зовні схожий на них обох одночасно, а його голосу може позаздрити лев.