Нацгвардія Венесуели взяла під контроль виробництво туалетного паперу

Уряд Венесуели видав указ про поглинання фабрики з виробництва туалетного паперу, аби гарантувати його постійні запаси після сильного дефіциту цього товару раніше цього року, передає bfm.ru з посиланням на Reuters.

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Виконуючи указ уряду, підрозділи Національної гвардії країни оточили територію одного з заводів, який належить виробнику туалетного паперу Manpa в штаті Арагуа.

Передбачається, що військові будуть "охороняти" виробничі потужності протягом 15 днів. «Дії стосовно виробника туалетного паперу, гігієнічних серветок і пелюшок одноразового користування пов'язані із зобов'язаннями держави забезпечувати населення товарами першої необхідності», - сказано в указі.