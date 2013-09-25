У Техасі зіткнулися три вантажні поїзди
15:53, 25 вересня 2013Світ
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Четверо людей дістали травми внаслідок зіткнення трьох вантажних поїздів на північному заході американського штату Техас
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CBS.
За даними екстрених служб міста Амарілло, за інформацією лікарів, двоє з постраждалих перебувають у критичному стані.
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Влада вже підтвердила відсутність в поїздах небезпечних вантажів, фахівці оглядають локомотиви на предмет витоку палива. Евакуація місцевих жителів не проводиться.
Точна причина аварії поки що не встановлена. За фактом аварії почато розслідування.
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