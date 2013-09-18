США вважає, що прослуховування телефонів спецслужбами - законне

Суд з нагляду за діяльністю іноземних спецслужб (Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC) ​​в документі, датованому 29 серпня повідомляє, що щоденний збір даних про телефонні дзвінки не порушує закон про недоторканність приватного життя, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер .

На початку червня Едвард Сноуден розсекретив ордер, виданий FISC 25 квітня 2012. Документ дозволяв спецслужбам отримувати доступ до дзвінків стільникового оператора Verizon, а також дані про надсекретну програму PRISM, що дозволяє відстежувати електронні комунікації на сайтах.

На тему: США визнали факт незаконного прослуховування спецслужбами тисяч телефонів

У серпні президент США Барак Обама заявив, що спецслужби країни не зловживають повноваженнями при реалізації програм з контролю за телефонними дзвінками і обміном інформації в інтернеті. Таке "прослуховування" регулює "Патріотичний акт", ухвалений у 2001 році після терактів 11 вересня. Параграф 215 закону був підставою для створення програм відстеження електронного листування і телефонних дзвінків .

Наприкінці липня Палата представників конгресу США відхилила законопроект, покликаний обмежити скандальні програми американських спецслужб зі збору даних.