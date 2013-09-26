Асад не виключає операції США навіть після згоди знищити хімзброю

Асад в інтерв'ю іспаномовному телеканалу Telesur також висловив побоювання, що опозиція намагатиметься заблокувати доступ інспекторів ООН, які, як очікується, приїдуть в країну для охорони об'єктів, де зберігаються арсенали сирійського хімзброї.

Президент в черговий раз вказав на активне втручання в сирійський конфлікт іноземних держав. Зокрема, він заявив, що деякі країни, в тому числі Саудівська Аравія, поставляють озброєння повстанцям, повідомляє РІА Новини.

Читайте також: Асад може втратити підтримку Путіна

У той же час він підкреслив, що у нього немає доказів, що будь-які країни постачали повстанцям хімзброю, яке бойовики, за його словами, активно застосовують в сирійському конфлікті.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі 14 вересня в Женеві погодили порядок вивезення хімзброї з Сирії або його знищення до середини 2014 року. Він припускає, що Організація по забороні хімічної зброї виробить відповідний план, для реалізації якого буде прийнято резолюцію РБ ООН. Його можливі порушення, включаючи використання хімзброї або його несанкціоновану передачу, повинен розглянути Радбез і, при необхідності, вжити заходів щодо чолі 7 Статуту ООН, що допускає застосування сили.