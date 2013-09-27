Суперник Меркель завершує політичну кар'єру

Відповідну заяву, як повідомляють німецькі ЗМІ, він зробив в ході зборів партії, які відбуваються у Берліні, пише РІА Новости.

Збори - або "партійний конвент", як його називають у СДПН - проходить у закритому режимі. Близько 200 делегатів повинні прийняти принципове рішення щодо можливості участі партії в майбутній "великій коаліції" з блоком Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз" (ХДС/ХСС).

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Штайнбрюк був претендентом на пост канцлера від СДПН. Соціал-демократи отримали на виборах до бундестагу 25,7%, їх головні політичні опоненти з ХДС/ХСС - 41,5%. Таким чином, блок Меркель, хоч і змушений вести важкі коаліційні переговори, скоріше за все, залишиться основною силою правлячої коаліції. Сама Меркель майже напевно збереже посаду канцлера ще на чотири роки.

Раніше Штайнбрюк заявляв, що, незважаючи на поразку в боротьбі за посаду канцлера, збереже за собою мандат депутата бундестагу, який дістався йому за підсумками виборів. Однак претендувати на посади в керівництві СДПН чи її парламентській фракції він більше не збирається.