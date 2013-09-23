Меркель про перемогу партії на виборах: Ми показали супер-результат

Таку позицію озвучила федеральний канцлер ФРН і лідер ХДС / ХСС Ангела Меркель, передає РБК з посиланням на Reuters.

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"Ми показали супер-результат, - сказала Меркель. - Поки що занадто рано говорити про коаліцію і формуванні уряду, але ми будемо святкувати перемогу. Ми постараємося зробити все можливе, щоб наступні чотири роки для Німеччини стали найкращими".

За даними екзит-полів на 21:31 мск, ХДС/ХСС набрав 42,4%, Соціал-демократична партія Німеччини - 25,4%, Ліві - 8,3%, "Зелені" - 8,2%, Альтернатива для Німеччини - 4,9%, інші партії - 6,3%.