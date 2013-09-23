Блок Меркель виграв вибори до Бундестагу - проміжні дані ЦВК

Про це свідчать проміжні дані федеральної виборчої комісії після обробки інформації з усіх виборчих округів, передає РІА «Новости».

"Поки що ці дані не є офіційними попередніми даними федеральної виборчої комісії. Вони можуть ще змінюватися. Офіційні попередні дані буде опубліковано пізніше", - пояснив представник виборчкому.

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Якою буде частка ХДС/ХСС у новому Бундестазі, і скільки всього в ньому буде депутатів (загальна кількість місць у парламенті непостійна і залежить від кількості перехідних і вирівнювальних мандатів), поки що невідомо.

Головна опозиційна політична сила - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), від якої за пост канцлера бореться Пєєр Штайнбрюк, набирає за партійними списками 25,7% голосів. У голосуванні по одномандатних округах кандидати від СДПН одержують 29,4%.

Згідно з останніми даними трьох різних exit polls, які регулярно уточнювалися після їх першої публікації, блок Меркель міг розраховувати на 41,7-41,8% голосів виборців. Для СДПН опитування прогнозували 25,4-25,9% голосів.

Партнери блоку Меркель по правлячій коаліції - "Вільна демократична партія" (ВДП) - набирає за партійними списками і одномандатним округам відповідно 4,8% і 2,4%. "Зелені" одержують 8,4% і 7,3%, Ліва партія - 8,6% і 8,2%. Партія євроскептиків "Альтернатива для Німеччини" набирає за партійними списками і одномандатним округам, відповідно, 4,7% і 1,9%.