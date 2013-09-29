Асад готовий до діалогу з сирійською опозицією, якщо вона складе зброю
17:19, 29 вересня 2013Світ
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Дамаск не має наміру в рамках "Женеви-2" вести переговори з озброєною опозицією, якщо та не складе зброю, заявив президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.
Асад каже, що готовий до діалогу з опозицією
"Якщо повстанці озброєні, то це вже не опозиція, а терористи. І ми не можемо вести дискусії ні з терористами, ні з "Аль-Каїдою" та її прихильниками, ні з тими, хто закликає до військового втручання в Сирію", - заявив він, повідомляє РІА Новости.
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"Якщо вони складуть зброю, то ми готові до діалогу з ними (на конференції" Женева-2 ")", - додав він.
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