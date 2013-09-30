США окреслили терміни врегулювання ядерної програми Ірану

На врегулювання ситуації навколо ядерної програми Ірану може знадобитися навіть менше трьох-шести місяців, про які раніше говорив президент цієї країни Хасан Роухані. Про це заявив у неділю держсекретар США Джон Керрі, виступаючи у вечірній програмі телекомпанії CBS, передає ІТАР -ТАРС.

"Домовленість може бути досягнута навіть швидше цього терміну в залежності від настрою на співпрацю і відкритості Ірану", - сказав глава американської дипломатії.

Він також заявив, що якщо Тегеран продемонструє міжнародному співтовариству мирний характер своєї ядерної програми, то "відносини з Іраном можуть докорінно змінитися на краще". "І ці зміни можуть відбутися швидко", - додав Джон Керрі. "Ірану необхідно терміново вжити ясні і переконливі дії щодо виконання вимог міжнародного співтовариства у зв'язку з його ядерною програмою, яка повинна носити мирний характер", - підкреслив він.

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Що стосується санкцій проти Ірану, то "Сполучені Штати їх не скасують до тих пір, поки не почнеться надійний і транспарентний процес, який піддається перевірці, стосовно його ядерної програми і не буде зрозуміло, як іранці мають намір далі здійснювати цю програму", зазначив Керрі. "Якщо ж це відбудеться, то тоді, звичайно, санкції можуть бути скасовані", заявив керівник зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, 28 вересня Барак Обама і Хасан Роухані провели телефонну розмову. Це була перша з 1979 року бесіда американського та іранського президентів.