Президента Ірану після повернення із США закидали черевиками

У Тегерані іранські консерватори закидали кортеж Президента країни Хасана Роухані черевиками після того, як іранський лідер повернувся зі США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На початку тижня Роухані виступив перед Генеральною асамблеєю ООН у Нью-Йорку, де заявив, що його країна готова до переговорів за ядерною програмою.

Вчора іранський лідер обговорив ядерну програму країни в телефонній розмові з Президентом США Бараком Обамою.

Іран давно заявляє, що йому має бути дозволено розвивати ядерну енергію в мирних цілях, і Тегеран не має наміру володіти ядерною зброєю.

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Зі свого боку, Обама у розмові з Роухані зазначив, що в процесі укладення угоди можуть виникнути серйозні перешкоди, і успіх переговорів не гарантований.

Це були перші переговори між американським і іранським лідерами з 1979 року.