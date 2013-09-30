Британія може вийти із конвенції з прав людини після 2015 року

Великобританія може відмовитись від виконання положень Європейської конвенції з прав людини, у разі, якщо консервативна партія здобуде перемогу на майбутніх парламентських виборах, підтвердила глава МВС країни Тереза ​​Мей, повідомляє РІА Новости.

Напередодні про можливість виходу Британії з конвенції повідомив прем'єр-міністр країни та лідер коаліції консерваторів і ліберал-демократів Девід Кемерон. В інтерв'ю Бі-бі-сі глава кабінету міністрів заявив про необхідність радикального перегляду відносин з європейськими інститутами, додавши, що британський уряд, зокрема, повинен мати можливість депортувати нелегальних мігрантів та злочинців. Раніше Великобританія зіткнулася з труднощами при спробах депортувати екстреміста Абу Катаду, адвокати якого змогли затягнути на вісім років процедуру екстрадиції, в тому числі, апелюючи до положень конвенції.

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"Це абсурдно, коли британський уряд змушене проробляти такий довгий шлях, щоб видворити небезпечних для країни іноземців. Ось чому нова програма Консервативної партії (до виборів 2015 року) буде включати обіцянку відмовитися від виконання конвенції. Якщо це зажадає коригування нашого національного законодавства, то ми зробимо це", - сказала Мей, виступаючи на з'їзді консерваторів у Манчестері.

Європейська конвенція з прав людини підписана в 1950 році і вступила в силу в 1953 році. Суперечки про порушення конвенції, членами якої є всі країни Ради Європи, розглядає Європейський суд з прав людини.