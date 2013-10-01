ЗМІ: Атакований ісламістами ТЦ у Кенії потім "обчистили" військові

Підприємці заявили про зникнення мобільних телефонів, ювелірних прикрас, комп'ютерів, лежали на прилавках і готівки з касових апаратів. У ресторані при ТЦ, який зазнав нападу, зникли пляшки з алкоголем. Власники магазинів, частина яких належить ізраїльським бізнесменам, стверджують, що за мародерством, ймовірно, стоять військовослужбовці, але у них поки немає доказів, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Sky News.

Один з очевидців повідомив агентству Ассошіейтед Прес, що він бачив, як солдат дістав із кишені вбитої людини пачку сигарет. Інший підприємець повідомив, що в метушні були також " обчищені" залишені сумки відвідувачів. Однак, за словами власника книжкового магазину, книги не були вкрадені.

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Міністр внутрішніх справ Джозеф Олі Ленку (Joseph Ole Lenku) був проінформований про випадки мародерства. "Ті, хто винен у крадіжках, підуть під суд" , - пообіцяв міністр. Два місяці тому кенійських військовослужбовців вже звинувачували в мародерстві після пожежі в аеропорту Найробі, зазначає Sky News.

Нагадаємо, група озброєних людей 21 вересня напала на відвідувачів фешенебельного торгового центру Westgate в столиці Кенії Найробі. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Аш-Шабаб", пов'язане з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда". За офіційними даними, загинули 67 людей, з 200 врятованих за медичною допомогою звернулися 175 осіб.

Відразу після нападу терористів, військові оточили будівлю ТЦ і не пускали туди нікого. Зачистка ТЦ завершилася минулої середи, однак підприємцям вдалося потрапити в будівлю набагато пізніше, тільки до кінця понеділка багато хто зміг вивезти свій товар з магазинів.