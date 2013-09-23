Армія Кенії заявила про звільнення більшості заручників у Найробі

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на військові джерела.

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Агентство не наводить точного числа звільнених людей. Раніше повідомлялося, що в заручниках у 10-15 бойовиків опинилися 30 осіб, пише РІА Новости.

Представники армії також заявили, що більша частина будівлі очищена від бойовиків і операція з їх ліквідації близька до завершення.

Кенійські силовики почали заключний етап контртерористичної операції кілька годин тому. Влада країни обіцяли закінчити операцію в ніч на понеділок.

Як повідомлялося в суботу озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного торгового центру Уестгейт (Westgate) в Найробі.

Очевидці повідомляли, що перед тим як відкрити вогонь по беззбройних людях нападники дозволили покинути будівлю тільки мусульманам.

Пізніше відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда" угрупування "Аш-Шабаб" ("Рух молодих моджахедів"). Відповідну заяву було опубліковано в сервісі мікроблогів Twitter.

За даними МВС Кенії, жертвами терористичного нападу стали не менше 59 людей, близько 200 поранені, серед загиблих - члени президентської родини, а також іноземні громадяни, включаючи американців і канадців.