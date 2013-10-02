У США закрили статую Свободи

Причина обмеження доступу туристів — припинення роботи уряду США, про яке було оголошено 30 вересня, повідомляє Газета.ru з посиланням на The New York Times.

За словами власника туристичного бізнесу на острові Свободи Бредфорда Хілла, він був змушений звільнити всіх співробітників (більш як 100 осіб), і «порадив всім звернутися за допомогою з безробіття». Хілл розповів, що це вже «другий удар» по його бізнесу за рік — парк був закритий протягом восьми місяців після урагану «Сенді», який пошкодив док порома і офіс компанії. Збитки було оцінено в 1 млн. дол.

З цих же причин туристи в Сполучених Штатах не зможуть відвідати й інші визначні пам'ятки країни, такі як Гранд Каньйон і національний парк Yellow Stone.