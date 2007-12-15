Лідери Євросоюзу створили спецгрупу для прогнозування найбільших проблем

Лідери країн Євросоюзу створили групу для оцінки майбутніх викликів на період до 2020-2030 років та реагування на них.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схвалених 14 грудня висновках Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Групі запропоновано визначити ключові теми для оцінки, які мають включати, серед іншого, питання посилення та модернізації європейської економічної та соціальної моделі, посилення конкурентоздатності ЄС, верховенства права, стабільного розвитку, глобальної стабільності, міграції, енергетики та захисту від кліматичних змін, боротьби з глобальною небезпекою, міжнародною злочинністю і тероризмом. При цьому група має здійснювати свої оцінки у рамках Ліссабонської угоди і не торкатися питань можливих інституційних змін.

Очолювати групу було доручено колишньому лідеру іспанської соціалістичної робочої партії Філіпе Гонсалесу МАРКЕСУ. Його заступниками було обрано колишнього Президента Латвії Вайре ВІКУ-ФРЕЙБЕРГУ та голову правління, виконавчого директора і голову ради директорів компанії Nokia Йорму ОЛЛІЛУ.

Загалом група має включати в себе 9 осіб, перелік яких має бути представлений головуючими у групі під час французького президентства в ЄС у другій половині 2008 року.

Групі запропоновано представити свою доповідь на засідання Європейської Ради у червні 2010 року.