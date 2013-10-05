У Сибіру ведмідь заліз на дачу і з'їв весь борщ

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на регіональне управління МВС РФ, ведмедя вигнали поліцейські, яких викликали господарі будинку, що сховалися в лазні. Тварину вдалося відлякати пострілом у повітря. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

За словами господарів, вони залишили борщ охолонути на веранді, а самі пішли ночувати в лазню, оскільки сам будинок ще недобудований. Прокинувшись від дивного шуму, вони виявили, що ведмідь виламує вікно будинку. До приїзду поліції ведмідь встиг з'їсти весь борщ, який, на думку господарів, на той момент так і не охолов.

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Подібні інциденти під Усть-Ілімськом відбуваються регулярно. Ведмеді заходять на дачні ділянки в пошуках їжі, при цьому жодного випадку нападу на людей поки не зафіксовано. Крім того, від голодних тварин страждають й інші населені пункти області. Так, у 2012 році для боротьби з ними в Братську організували спеціальний патруль.