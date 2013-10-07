ЗМІ: Екс-міністра оборони Греції засуджено до 20 років ув'язнення за хабарі

Суд у Греції засудив колишнього міністра оборони Акіса Цохадзопулоса до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями в хабарах і відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Skai.

Це найсуворіше покарання за цей злочин. Інші підсудні отримали терміни від 6 до 16 років. Дружина екс-міністра Вікі Стаматі засуджена на 12 років. Двоюрідний брат екс-міністра Нікос Зігос отримав 6 років - він був єдиним підсудним, що визнав провину, і його щире розкаяння стало пом'якшувальною обставиною при призначенні міри покарання.

Дванадцять років отримала донька Цохадзопулоса Арета - у цій справі це єдиний випадок , коли суд не погодився на рекомендації прокурорів, який запропонував для неї 10 років позбавлення волі.

Новий процес тривав з квітня, на лаві підсудних були 19 осіб, у тому числі дружина, колишня дружина, донька, двоюрідний брат Цохадзопулоса, а також його друзі та колишні співробітники.

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За версією слідства, екс-міністр та інші підсудні незаконно отримали щонайменше 55 мільйонів євро (18 мільярдів драхм) за укладення контрактів з купівлі систем ППО і підводних човнів у період з 1997 року по 2001 рік, заявлялося на суді.

Цохадзопулос в квітня 2013 роки вже був засуджений до 8 років в'язниці за сфальшовану податкову декларацію, у нього конфіскували особняк біля підніжжя Акрополя, заморозили рахунки. Політик, який у 1996 році претендував на пост прем'єр-міністра Греції, не визнавав свою провину.