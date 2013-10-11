10 людей загинули в результаті пожежі в японській лікарні
07:27, 11 жовтня 2013Світ
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В результаті пожежі, що сталася в ніч на 11 жовтня в лікарні в префектурі Фукуока на півночі японського острова Кюсю, загинули десять людей.
Вогонь гасили більше двох годин / Фото: stihi.ru
За даними Agence France-Presse, про це повідомив офіційний представник місцевої поліції. Серед загиблих - вісім пацієнтів і два співробітника лікарні.
Пожежа почалася близько 2:20 за місцевим часом (20:20 по Києву). На ліквідацію вогню пішло більше двох годин, повідомляє Lenta.ru.
У якому з приміщень чотириповерхової лікарні почалася пожежа, не повідомляється. У поліції заявили, що встановити причину загоряння поки не вдалося.
Інформації про те, чи проводилася в лікарні евакуація, не надходило.
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