10 людей загинули в результаті пожежі в японській лікарні

За даними Agence France-Presse, про це повідомив офіційний представник місцевої поліції. Серед загиблих - вісім пацієнтів і два співробітника лікарні.

Пожежа почалася близько 2:20 за місцевим часом (20:20 по Києву). На ліквідацію вогню пішло більше двох годин, повідомляє Lenta.ru.

У якому з приміщень чотириповерхової лікарні почалася пожежа, не повідомляється. У поліції заявили, що встановити причину загоряння поки не вдалося.

Інформації про те, чи проводилася в лікарні евакуація, не надходило.