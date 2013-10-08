У Бангладеш під час пожежі на фабриці загинули щонайменше 9 людей
22:29, 08 жовтня 2013Світ
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Щонайменше 9 людей загинули під час пожежі в будівлі фабрики з пошиття одягу, розташованій у передмісті столиці Бангладеш – міста Дакка.
Пожежа у чотириповерховій будівлі спалахнула ввечері, коли робоча зміна вже закінчилася. Фото: ТСН
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, пожежа у чотириповерховій будівлі спалахнула ввечері, коли робоча зміна вже закінчилася.
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Як зазначають місцеві ЗМІ, на фабриці залишалися ще кілька людей, які продовжували працювати понаднормово.
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