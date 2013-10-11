НАТО підрахувало суму збитків від сомалійського піратства

Про це сьогодні повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, виступаючи на 59-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Дубровнику, передає ІТАР-ТАРС.

”Збитки від сомалійського піратства оцінюються у 18 млрд долл. на рік, - заявив він. - Якби не операція НАТО в регіоні, цифри були б ще більші”.

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У регіоні Африканського Рогу з серпня 2009 року силами НАТО і їх союзників ведеться операція по боротьбі з піратством ”Океанський щит”. Її метою є припинення грабежів і захоплення кораблів на торговельних маршрутах, що там пролягають.

Зараз піратам протидіють чотири кораблі (ВМС США, Данії, Нідерландів, Туреччини), а також фрегат ВМС України ”Гетьман Сагайдачний”, що приєднався до операції 10 жовтня. Задіяний в ній військовий контингент налічує близько 1 тис осіб.

Паралельно з ”Океанським щитом” проводиться операція ЄС ”Аталанта”, що стартувала 8 грудня 2008 року. Основною метою місії є забезпечення безпеки судів, що доставляють допомогу в Малі по лінії Всесвітньої продовольчої програми, а також боротьба з піратством. До складу місії входять чотири кораблі, два літаки і 2 тис. військовослужбовців. Бюджет операції до 2014 року складає 14,9 млн євро.