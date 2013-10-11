НАТО підрахувало суму збитків від сомалійського піратства
Втрати світової економіки від сомалійського піратства становлять 18 млрд дол. на рік.
Про це сьогодні повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, виступаючи на 59-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Дубровнику, передає ІТАР-ТАРС.
”Збитки від сомалійського піратства оцінюються у 18 млрд долл. на рік, - заявив він. - Якби не операція НАТО в регіоні, цифри були б ще більші”.
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У регіоні Африканського Рогу з серпня 2009 року силами НАТО і їх союзників ведеться операція по боротьбі з піратством ”Океанський щит”. Її метою є припинення грабежів і захоплення кораблів на торговельних маршрутах, що там пролягають.
Зараз піратам протидіють чотири кораблі (ВМС США, Данії, Нідерландів, Туреччини), а також фрегат ВМС України ”Гетьман Сагайдачний”, що приєднався до операції 10 жовтня. Задіяний в ній військовий контингент налічує близько 1 тис осіб.
Паралельно з ”Океанським щитом” проводиться операція ЄС ”Аталанта”, що стартувала 8 грудня 2008 року. Основною метою місії є забезпечення безпеки судів, що доставляють допомогу в Малі по лінії Всесвітньої продовольчої програми, а також боротьба з піратством. До складу місії входять чотири кораблі, два літаки і 2 тис. військовослужбовців. Бюджет операції до 2014 року складає 14,9 млн євро.