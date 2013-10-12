На Філіппінах тайфун зривав дахи з будинків і виривав дерева (відео)



Потужні пориви вітру, які досягали швидкості 120 кілометрів на годину, зривали дахи з будинків і виривали дерева. Понад 2 мільйони осіб залишились без електрики. Найбільше від тайфуну постраждав острів Лусон – без електрики лишились жителі 37 міст, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

Чотири особи вважаються зниклими безвісти. Не менш як 3 тисячі осіб залишили свої будинки.

За даними агентства, повністю відновити електрику і розчистити дороги вдасться через два дні.

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