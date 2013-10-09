Тайфун завдав Китаю мільярдних збитків, постраждали 7 мільйонів людей

Як передає ІТАР-ТАСС, про це сьогодні повідомила національна служба контролю за повенями і засухою.

На річці Яоцзян і на кількох великих водосховищах, повідомляє центральне китайське телебачення, на деяких ділянках прорвано греблі. На їх відновлення кинуто військові. Зберігається загроза масштабної повені.

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У приморських районах припинено заняття у школах.