Тайфун завдав Китаю мільярдних збитків, постраждали 7 мільйонів людей
09:12, 09 жовтня 2013Світ
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Збиток від тайфуну "Фітоу" у провінції Чжецзян (Східний Китай) становив 2 млрд доларів, в 11 містах провінції постраждали 7 млн осіб, загинули шестеро, четверо вважаються зниклими безвісти.
У Китаї підрахували збитки від тайфуну / Фото : vgolos.com.ua
Як передає ІТАР-ТАСС, про це сьогодні повідомила національна служба контролю за повенями і засухою.
На річці Яоцзян і на кількох великих водосховищах, повідомляє центральне китайське телебачення, на деяких ділянках прорвано греблі. На їх відновлення кинуто військові. Зберігається загроза масштабної повені.
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