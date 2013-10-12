Російську космічну примисловість очолить президент "АвтоВАЗу" - ЗМІ

Джерела стверджують, що прем'єр принципово схвалив кандидатуру пана Комарова на пост глави Об'єднаної ракетно-космічної корпорації. Призначенню передуватиме підписання президентом Володимиром Путіним указу про створення ОРКК - це, за даними "Комерсант", відбудеться вже у вівторок, пише російська газета "Коммерсант".

Як розповіло "Комерсант" високопоставлене джерело в уряді, основною темою зустрічі Дмитра Медведєва з Дмитром Рогозіним та Ігорем Комаровим стало майбутнє призначення останнього на посаду формованої Об'єднаної ракетно-космічної корпорації (ОРКК).

"Прем'єр принципово схвалив його кандидатуру", - підкреслив співрозмовник "Комерсант", додавши, що в ході зустрічі були також порушені проблемні питання про стан і перспективи ракетно-космічної промисловості, а також про шляхи взаємодії корпорації та Федерального космічного агентства (Роскосмос).