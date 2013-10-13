Ірландія заявила, що відмовиться від кредитів Євросоюзу та МВФ
11:25, 13 жовтня 2013Світ
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Влада Ірландії заявила, що країна стане першою державою єврозони з числа зачеплених фінансовою кризою, яка вийде з міжнародної програми кредитування МВФ і ЄС.
Ірландія стане першою державою єврозони, яке в період кризи відмовиться від фінансування / Фото : SteveFE / flickr.com
Влада Ірландії заявила, що країна стане першою державою єврозони з числа зачеплених фінансовою кризою, яка вийде з міжнародної програми кредитування МВФ і ЄС.
Це має відбутися в грудні поточного року, заявив прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні на з'їзді очолюваної ним партії "Фіне Гал", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Ірландія відтепер займатиме на міжнародних фінансових ринках, а не покладатиметься на 85 млрд євро, виділених країні ЄС і МВФ.
Ірландія запитала допомогу наприкінці 2010 року, після того, як економіка країни вступила в стадію рецесії.
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