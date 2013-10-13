Ірландія заявила, що відмовиться від кредитів Євросоюзу та МВФ

Влада Ірландії заявила, що країна стане першою державою єврозони з числа зачеплених фінансовою кризою, яка вийде з міжнародної програми кредитування МВФ і ЄС.

Це має відбутися в грудні поточного року, заявив прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні на з'їзді очолюваної ним партії "Фіне Гал", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Ірландія відтепер займатиме на міжнародних фінансових ринках, а не покладатиметься на 85 млрд євро, виділених країні ЄС і МВФ.

Ірландія запитала допомогу наприкінці 2010 року, після того, як економіка країни вступила в стадію рецесії.