Відомство Онищенко закрило скандальну овочебазу в підмосковному Бірюлево

"Овочеву базу в Бірюлево закрили у зв'язку з скаргами громадян", - сказала співрозмовниця агентства.

Раніше повідомлялося, що овочева база в понеділок закрита на санітарний день, про це свідчить оголошення на її воротах.

У ніч на четвер у Західному Бірюлево, районі на півдні Москви, невідомий зарізав молоду людину на ім'я Єгор Щербаков на очах у його дівчини, після чого втік. Жителі району в неділю зібралися, щоб вимагати якнайшвидшого розслідування вбивства.

Зокрема, люди намагалися штурмувати овочебазу, де працювали мігранти, зокрема 22 нелегальні працівники були виселені з Росії два тижні тому. У підсумку "народні збори" переросли у заворушення, за підсумками яких було затримано майже 400 осіб.