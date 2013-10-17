У Москві почалися Дні Києва

Як повідомили УНІАН у Департаменті зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків міста Москви, заходи в російській столиці відбуватимуться 17-19 жовтня.

Зокрема, сьогодні відбудеться зустріч мера Москви Сергія Собяніна з головою Київської міськдержадміністрації Олександром Поповим. За підсумками переговорів буде підписано спільну заяву.

Також відбудеться передача зменшеної копії пам'ятника Михайлу Булгакову, встановленого в Києві, для музею Москви.

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Увечері в будівлі московського драматичного театру імені Пушкіна відбудеться вистава «Глузливе моє щастя» у виконанні акторів Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

18 жовтня Попов візьме участь в покладанні вінків і квітів до Могили невідомого солдата і стели Міста військової слави в Олександрівському саду.

Далі програмою передбачено відкриття московсько-київського бізнес-форуму «Москва – Київ: інвестиційна привабливість мегаполісів».

Також заплановано проведення круглих столів з питань освіти за темою «Міжнародні освітні проекти ЮНЕСКО як механізм нових підходів до змісту освіти», з питань охорони здоров'я за темами: «Досвід надання перинатальних послуг населенню м. Києва».

У Національному культурному центрі України в Москві Попов зустрінеться з московськими ветеранами - учасниками визволення Києва і вручить їм пам'ятні знаки.

Увечері в драмтеатрі імені Пушкіна відбудеться вистава «Наполеон і Корсиканка» у виконанні акторів театру російської драми імені Лесі Українки.

Також увечері в Московському міжнародному будинку музики відбудеться гала-концерт майстрів оперного мистецтва і офіційне відкриття Днів Києва в Москві. Після закінченню концерту заплановано прийом від імені голови КМДА.

19 жовтня Попов відвідає змагання з тайського боксу, а також турнір Kiev-Moscow unity jam.