Обвинувачений у вбивстві в Бірюльово: Я не згоден. Я не вбивав

«Я не згоден. Я не вбивав», - заявив Зейналов через перекладача. Також він попросив звільнити себе з-під варти під заставу, не уточнивши суму, яку має.

Про це повідомляє кореспондент «Ленти.Ру» із зали суду.

На тему: У Росії Орхан Зейналов зізнався у вбивстві Щербакова

Засідання у справі про вбивство Щербакова 17 жовтня проходить у Пресненському суді Москви. У ході нього має бути, зокрема, розглянуто клопотання слідчого про арешт Зейналова.

Раніше джерела в правоохоронних органах повідомляли, що Зейналов зізнався у вбивстві Щербакова, однак списав свої дії на самооборону. Також Зейналова упізнала ключовий свідок звинувачення Ксенія Попова - дівчина загиблого.