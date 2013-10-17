Обвинувачений у вбивстві в Бірюльово: Я не згоден. Я не вбивав
15:22, 17 жовтня 2013Світ
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Азербайджанець Орхан Зейналов, підозрюваний у вбивстві жителя столичного району Бірюльово Західне Єгора Щербакова, відмовився від свідчень.
Зейналова упізнала дівчина загиблого / Кадр НТВ
«Я не згоден. Я не вбивав», - заявив Зейналов через перекладача. Також він попросив звільнити себе з-під варти під заставу, не уточнивши суму, яку має.
Про це повідомляє кореспондент «Ленти.Ру» із зали суду.
На тему: У Росії Орхан Зейналов зізнався у вбивстві Щербакова
Засідання у справі про вбивство Щербакова 17 жовтня проходить у Пресненському суді Москви. У ході нього має бути, зокрема, розглянуто клопотання слідчого про арешт Зейналова.
Раніше джерела в правоохоронних органах повідомляли, що Зейналов зізнався у вбивстві Щербакова, однак списав свої дії на самооборону. Також Зейналова упізнала ключовий свідок звинувачення Ксенія Попова - дівчина загиблого.
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