У Росії Орхан Зейналов зізнався у вбивстві Щербакова
13:35, 16 жовтня 2013Світ
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Слідчі повідомили, що Орхан Зейналов, затриманий за підозрою у вбивстві хлопця в московському районі Бірюльово, зізнався у скоєному злочині
Вбивство призвело до масових заворушень / Фото : vk.com
"Під час допиту Зейналов дав свідчення за обставинами вбивства і повідомив, що саме він завдав удару ножем Єгору Щербакову в ніч на 10 жовтня в Востряковському проїзді, від якої потерпілий помер", - повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін в середу.
За його словами, в 2011 році Зейналов вже був засуджений Нагатинським судом Москви за порушення правил дорожнього руху до року позбавлення волі.
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"Після того, як в 2012 році Зейналов звільнився з місць позбавлення волі, він відразу ж почав займатися приватними перевезеннями, незаконно керуючи автомобілем" , - зазначив Маркін.
Зараз вирішується питання про арешт підозрюваного.
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