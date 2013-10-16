У Росії Орхан Зейналов зізнався у вбивстві Щербакова

"Під час допиту Зейналов дав свідчення за обставинами вбивства і повідомив, що саме він завдав удару ножем Єгору Щербакову в ніч на 10 жовтня в Востряковському проїзді, від якої потерпілий помер", - повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін в середу.

За його словами, в 2011 році Зейналов вже був засуджений Нагатинським судом Москви за порушення правил дорожнього руху до року позбавлення волі.

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"Після того, як в 2012 році Зейналов звільнився з місць позбавлення волі, він відразу ж почав займатися приватними перевезеннями, незаконно керуючи автомобілем" , - зазначив Маркін.

Зараз вирішується питання про арешт підозрюваного.