Депутати Держдуми позбулися іноземних рахунків

За його словами, всі депутати підтвердили, що, відповідно до закону, до 19 серпня закрили всі свої рахунки за кордоном. При цьому Ковальов уточнив, що деякі депутати не змогли цього зробити просто тому, що зараз їх рахунки заарештовані або заблоковані. Вони зобов'язалися закрити їх відразу після зняття арешту, пише Лента.ру.

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Чинне законодавство забороняє високопоставленим російським чиновникам, в тому числі міністрам, депутатам і сенаторам, мати рахунки за кордоном.

У разі виявлення будь-яких активів за кордоном чиновникам загрожує негайне звільнення. При цьому закон не поширюється на зарубіжну нерухомість в разі, якщо вона задекларована.

Закон, що забороняє чиновникам мати активи за кордоном, було прийнято у травні 2013 року. Він був розроблений за ініціативою президента РФ Володимира Путіна. Його метою джерела в Кремлі назвали націоналізацію еліт.