У мережі з'явилося відео нападу на торговий центр у Кенії

На запису видно, як терористи входять в торговий центр, стріляючи з автоматів, як вони пересуваються поверхами та супермаркетом. Крім іншого, в об'єктиви камер потрапив момент, як один з нападників стріляє в чоловіка, що лежить на підлозі, повідомляє Lenta.ru.

Відео, оприлюднене CNN, триває близько трьох хвилин. Всього ж у розпорядженні телеканалу виявилося кілька годин записів з камер спостереження, на яких видно, як терористи говорять по телефону, моляться чи обшукують торговий центр.

На записах відображені тільки четверо терористів, зазначає CNN. У той же час кенійська влада повідомляла про 10-15 нападників.

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Раніше повідомлялося, що серед нападників були члени сомалійської громади зі США, Фінляндії, Канади і Великобританії. Також, за даними ЗМІ, в нападі брала участь британка Саманта Льютуейт, вдова терориста Джермена Ліндсі, який підірвав у 2005 році бомбу в лондонському метро.

Терористи атакували торговий центр в кенійській столиці Найробі 21 вересня 2013 року, захопивши кілька сотень заручників. Військовим вдалося звільнити заручників через чотири дні. Всього внаслідок атаки загинув 61 заручник, а також шестеро військових. Відповідальність за напад взяло на себе сомалійське угруповання «Аль-Шабаб», оголосивши атаку помстою за військові операції кенійців зі складу миротворчого контингенту Сомалі.

Опублікований CNN відеозапис (Увага! Відео містить сцени насильства і не рекомендовано для перегляду дітям і людям з нестійкою психікою)