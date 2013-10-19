Гелікоптер миротворців ООН обстріляли у Конго
Місія продовжить свою роботу, навіть попри небезпеку нових обстрілів.
Бойовики на сході Демократичної Республіки Конго обстріляли гелікоптер миротворчої місії ООН.
Про це заявив журналістам офіційний представник генерального секретаря всесвітньої організації Мартін Несірки, повідомляє ІТАР-ТАСС.
"Сьогодні гелікоптер Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго піддався обстрілу невідомими озброєними особами біля міста Гома в провінції Північне Ківу. Гелікоптер не зазнав пошкоджень, його екіпаж не постраждав", - сказав він.
Як нагадав Несірки, це вже другий такий інцидент цього місяця. Минулого тижня гелікоптер також обстріляли бойовики. Спеціальний представник генсека ООН у ДР Конго Мартін Коблер засудив цей акт і заявив, що місія продовжить свою роботу, зокрема польоти гелікоптерів.
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На сході ДРК останніми місяцями продовжується протистояння між армією країни і повстанцями з "Руху 23 березня" і суміжних угруповань. Підтримку конголезьким військовим надають миротворці ООН, у складі яких розгорнені спеціальні підрозділи для проведення наступальних операцій проти бойовиків.