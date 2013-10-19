Гелікоптер миротворців ООН обстріляли у Конго

Бойовики на сході Демократичної Республіки Конго обстріляли гелікоптер миротворчої місії ООН.

Про це заявив журналістам офіційний представник генерального секретаря всесвітньої організації Мартін Несірки, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Сьогодні гелікоптер Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго піддався обстрілу невідомими озброєними особами біля міста Гома в провінції Північне Ківу. Гелікоптер не зазнав пошкоджень, його екіпаж не постраждав", - сказав він.

Як нагадав Несірки, це вже другий такий інцидент цього місяця. Минулого тижня гелікоптер також обстріляли бойовики. Спеціальний представник генсека ООН у ДР Конго Мартін Коблер засудив цей акт і заявив, що місія продовжить свою роботу, зокрема польоти гелікоптерів.

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На сході ДРК останніми місяцями продовжується протистояння між армією країни і повстанцями з "Руху 23 березня" і суміжних угруповань. Підтримку конголезьким військовим надають миротворці ООН, у складі яких розгорнені спеціальні підрозділи для проведення наступальних операцій проти бойовиків.