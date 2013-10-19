У Каїрі в закритому режимі відновлені слухання у справі Мубарака

У Каїрі в закритому режимі сьогодні відновилися слухання на суді проти екс-президента Єгипту Хосні Мубарака у справі про трагічні події в дні революції 2011 року.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві ЗМІ, процес розтягнеться на 3 дні, і весь цей час судді заслуховуватимуть свідчення свідків проти обвинувачених. Преса не допущена до залу суду з міркувань безпеки.

Тим часом, як повідомило видання «Аль-Ахрам», на суд для дачі свідчень запрошено колишнього керівника розвідки Мурада Мувафі, який був призначений Мубараком на цю посаду на початку лютого 2011 року після того, як тодішній що посідав тоді глава спецслужб Омар Сулейман став віце-президентом. Мувафі був зміщений зі своєї посади новим президентом Мухаммедом Мурсі в серпні 2012 року.

Крім того, на суді очікуються виступи екс-прем'єра Атефа Обейда, колишнього глави МВС Ахмеда Гамаля ад-Діна і екс- представника Вищої ради ЗС генерал-майора Хасана ар- Рувейні.

Судовий процес у справі про загибель демонстрантів в дні січневої революції відновився навесні цього року після того, як було задоволено подану захистом Мубарака апеляцію на довічний вирок. За час, що минув від початку першого суду над екс-президентом, його синами і колишнім главою МВС в серпні 2011 року, країна пережила прихід ісламістів до влади і їхнє раптове повалення армією влітку цього року. Мубарак, який відсидів за гратами майже два з половиною роки, був умовно звільнений з ув’язнення і зараз перебуває в госпіталі під посиленою охороною.

Загибель сотень протестувальників залишається головним пунктом звинувачення проти колишнього глави держави. За рештою всіх статей, включаючи привласнення незаконних коштів і фінансові махінації з метою особистого збагачення, звинувачення з Мубарака були зняті.