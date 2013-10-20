В Аргентині електричка протаранила будівлю вокзалу: постраждали 80 осіб

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, постраждали, переважно, пасажири електрички.

Локомотив протаранив залізничні упори, в'їхав у будівлю станції і застряг між її підлогою і стелею.

Причини інциденту на даний час не відомі.

На цьому ж вокзалі рік тому у схожій аварії загинула 51 людина.