В Аргентині електричка протаранила будівлю вокзалу: постраждали 80 осіб
11:21, 20 жовтня 2013Світ
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У столиці Аргентини Буенос-Айресі приміський поїзд не встиг загальмувати на тупиковому шляху і врізався в будівлю вокзалу Онсе, травмувавши, щонайменше, 80 осіб
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, постраждали, переважно, пасажири електрички.
Локомотив протаранив залізничні упори, в'їхав у будівлю станції і застряг між її підлогою і стелею.
Причини інциденту на даний час не відомі.
На цьому ж вокзалі рік тому у схожій аварії загинула 51 людина.
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