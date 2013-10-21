Єгипетські бойовики розстріляли християнське весілля

Невідомі бойовики застрелили трьох людей неподалік коптської церкви в Каїрі. Однією з жертв нападу в неділю ввечері стала 8-річна дівчинка. Щонайменше дев'ять осіб поранені, повідомляє "Радіо Свобода".

Бойовики цілили в людей, які виходили з церкви після весілля. Представник поліції сказав, що двоє нападників на ходу відкрили вогонь з мотоцикла.

Християни-копти становлять від 6 до 10% населення Єгипту.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в оприлюдненій цього місяця доповіді критикує сили безпеки Єгипту за нездатність зупинити напади проти християн після того, як військові усунули в липні президента Єгипту Мухаммада Мурсі.