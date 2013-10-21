ЗМІ: Спецслужби США зламували пошту президента Мексики

У 2010 році АНБ отримало доступ до електронних повідомлень президента Мексики, яким був тоді Феліпе Кальдерон. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на матеріали колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, передає Russia Today.

За даними Der Spiegel, у травні 2010 року співробітники одного з відділів АНБ зламали поштовий сервер адміністрації президента Мексики, а також отримали доступ до листів мексиканських міністрів, які стосувалися дипломатичних, економічних, політичних питань і безпеки країни.

Раніше завдяки Едварду Сноудену стало відомо, що АНБ влітку 2012 року займалося стеженням за листуванням Енріке Пенья Ньєто, який тоді балотувався на вищий державний пост в Мексиці, а згодом став президентом країни.

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Викриття Едварда Сноудена вже стали причиною гучного дипломатичного скандалу і різкого погіршення відносин між Сполученими Штатами та країнами Латинської Америки. Зокрема, офіційний візит до США президента Бразилії Ділми Русеф був скасований після повідомлень про те, що американські спецслужби перехоплювали її телефонні повідомлення. З трибуни Генасамблеї ООН президент Бразилії закликала світову спільноту розробити систему регулювання інтернету, яка надавала б можливість захищати права людини і в онлайн-середовищі.