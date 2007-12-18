Україна ініціюватиме переговори з Росією з газових питань

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціюватиме переговори з Росією з газових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу у парламенті.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, всі газові питання будуть детально вивчені, в тому числі й всі газові угоди, “які поки що залишалися таємницею”.

“Нам доведеться підняти весь масив документів, розібратися із ситуацією, і ми, безумовно, будемо ініціювати зустріч з нашими російськими колегами для того, щоб з’ясувати всі питання, які стосуються забезпечення України природним газом, а також здійснення такої функції як транзит природного газу через територію України”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем’єр підкреслила, що її позиція стосовно існування посередників на газовому ринку залишається незмінною. “Посередників на газовому ринку бути не може. Є НАК “Нафтогаз України”, який ми повернемо до нормального фінансового стану, зупинивши всі процедури банкрутства”, - сказала вона.

Вона підкреслила, що її уряд вестиме переговори з російською стороною саме з цієї позиції.