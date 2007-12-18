Солана привітав Тимошенко
18:16, 18 грудня 2007Світ
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... і пропонує прибути особисто
Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА привітав Юлію ТИМОШЕНКО з призначенням на посаду прем’єр-міністра.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, свої вітання Х.СОЛАНА передав у ході телефонної розмови з Ю.ТИМОШЕНКО.
Він висловив впевненість, що новий уряд дозволить продовжити курс реформ.
Також Х.СОЛАНА запросив Ю.ТИМОШЕНКО найближчим часом відвідати Брюссель.
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