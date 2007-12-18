Солана привітав Тимошенко

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА привітав Юлію ТИМОШЕНКО з призначенням на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, свої вітання Х.СОЛАНА передав у ході телефонної розмови з Ю.ТИМОШЕНКО.

Він висловив впевненість, що новий уряд дозволить продовжити курс реформ.

Також Х.СОЛАНА запросив Ю.ТИМОШЕНКО найближчим часом відвідати Брюссель.