Солана привітав Тимошенко

18:16, 18 грудня 2007
Світ
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... і пропонує прибути особисто

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА привітав Юлію ТИМОШЕНКО з призначенням на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, свої вітання Х.СОЛАНА передав у ході телефонної розмови з Ю.ТИМОШЕНКО.

Він висловив впевненість, що новий уряд дозволить продовжити курс реформ.

Також Х.СОЛАНА запросив Ю.ТИМОШЕНКО найближчим часом відвідати Брюссель.

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