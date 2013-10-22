У США до супермаркету прийшов двометровий алігатор (відео)
21:56, 22 жовтня 2013Світ
1631 0
Двометровий алігатор з'явився біля супермаркету в американському штаті Флорида
Хижак завітав до магазина рано зранку і, постоявши трохи біля дверей, пішов геть, зникнувши в найближчих хащах. На виклик свідків приїхала поліція.
Правоохоронці оточили район, проте знайти алігатора так і не змогли, повідомляє ТСН.
Раніше повідомлялося, що величезний крокодил протягом двох тижнів тримав на острові новозеландського туриста. Щоразу, як чоловік намагався спустити на воду свій човен, з води виринав 6-метровий крокодил та заганяв його назад. Врятувати туриста вдалося людям, які проживали неподалік від острова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter