В Австралії 6-метровий крокодил два тижні тримав туриста у полоні

Як повідомляє Agence France-Presse, чоловік на ім'я Райан (прізвище не називається) боявся вибратися з острова на своїй байдарці, бо його переслідував великий гребенястий крокодил, що живе в навколишніх водах.

На острові туриста з Нової Зеландії помітив житель Калумбуру Дон Маклеод, який обходив територію ввечері в суботу, 31 серпня, і побачив світло на острові (очевидно, Райан включив ліхтарик), повідомляє Lenta.ru.

Він дістався пляжу, на якому знайшов чоловіка. Той дуже хотів пити, і йому запропонували холодне пиво. Незабаром після цього він заснув і продовжував спати всю дорогу до материка.

За словами Леод, турист зізнався, що боявся за своє життя: він думав, що крокодил нападе і з'їсть його. Австралієць заявив, що крокодил, про якого говорив Райан, справді живе біля острова, і його неодноразово бачили поруч із сушею. Чи нападав він на когось, не уточнюється.

Як відзначає агентство, зараз Райан відновлюється після пережитого. Сам він поки не спілкувався з журналістами. Коли він повернеться до Нової Зеландії, не уточнюється.

Гребенясті крокодили є найбільшими представниками свого біологічного роду. Довжина дорослої особини може досягати семи метрів. Рептилії важать до тонни. Вони мешкають на узбережжі північної Австралії , а також на островах Папуа-Нової Гвінеї.