У США помер лауреат Нобелівської премії з економіки

За її словами, вчений помер у себе вдома, в місті Гледвін (штат Пенсильванія). Причина смерті не називається, уточнює ІТАР-ТАРС.

На тему: Названо лауреата Нобелівської премії з економіки

Клейн народився 14 вересня 1920 року в Омасі (штат Небраска). Навчався в Каліфорнійському університеті та Массачусетському технологічному інституті. З 1958 року працював в Університеті штату Пенсильванія, де, зокрема, розробив статистичні моделі для аналізу глобальних економічних тенденцій. У 1960-ті роки вчений займався розробкою економічних моделей для декількох країн світу, в тому числі, для Японії та Ізраїлю. У 1976 році був радником Джиммі Картера в період його передвиборної кампанії.

Нобелівської премії з економіки Клейн удостоївся в 1980 році за "створення економетричних моделей та їх застосування для аналізу економічних коливань і економічної політики".

Клейн є автором багатьох робіт, в їх числі "Кейнсіанська революція" (1947) та "Економічна теорія і економетрика" (1985). Вчений був іноземним членом Секції економіки Відділення суспільних наук РАН. У 2006 році він був нагороджений медаллю Василя Леонтьєва "За досягнення в економіці".