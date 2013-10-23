Президент АвтоВАЗу пішов у Роскосмос

"Призначити Комарова Ігоря Анатолійовича заступником керівника Федерального космічного агентства", - сказано в розпорядженні уряду, яке цитує РІА Новости.

Нещодавно в Роскосмосі змінився керівник - Володимир Поповкін, який очолював агентство з весни 2011 року, був звільнений від займаної посади, а на його місце був призначений екс-заступник міністра оборони з науки Остапенко.

Неофіційна інформація, що Комаров іде з "АвтоВАЗу" в космічну галузь, з'явилася на початку жовтня. Передбачалося, що він очолить Об'єднану ракетно-космічну корпорацію, куди, як планується, увійдуть усі підприємства галузі.

Що стосується "АвтоВАЗу", його може очолити президент Групи ГАЗ Бо Андерсон. Цю кандидатуру рада директорів найбільшого російського виробника легкових автомобілів розгляне на засіданні 4 листопада.

Раніше цього року Роскосмос провів кілька невдалих пусків ракет. Зокрема, 2 липня відразу після старту вибухнула ракета-носій "Протон-М" з розгінним блоком ДМ-03 і трьома російськими навігаційними космічними апаратами "Глонасс-М". Як повідомлялося пізніше, причиною аварії стало неправильне встановлення датчиків кутової швидкості - їх встановили догори ногами і з застосуванням сили.