Близько 4 тисяч поліцейських вийшли на акцію протесту в Брюсселі

Близько 4 тисяч бельгійських поліцейських у Брюсселі вийшли на акцію протесту проти фізичного насильства, якому вони піддаються під час несення служби.

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ, останнім часом у бельгійській столиці та інших містах країни почастішали випадки, коли зловмисники чинять опір поліцейським під час затримання і навіть під час перевірки документів, а іноді навіть піддають побоям.

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"На жаль, нами зафіксовано зростання досьє за фактами насильства, якому піддаються поліцейські", - сказав журналістам представник поліцейської профспілки. За його словами, також зростає кількість випадків, коли правоохоронці одержують серйозні травми і поранення.

Глави МВС і Мін’юсту Бельгії ще в грудні минулого року пообіцяли вжити комплекс із 13 заходів, спрямованих на недопущення насильства стосовно поліцейських, проте, згідно із твердженням профспілок, із них виконано лише три. Про те, які це заходи, не повідомляється.