Російських поліцейських оштрафували за зйомку порно із затриманим

Оперативного чергового, інспектора ДПС і поліцейського-кінолога визнали винними за статтями КК РФ 293 (халатність) і 242 (незаконне виготовлення та обіг порнографічних матеріалів або предметів). Черговому і інспектору призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 тисяч рублів. Кінолог оштрафований на 45 тисяч рублів, повідомляє Лента.ру з посиланням на регіональну прокуратуру.

Встановлено, що у січні 2012 року затриманий, який перебував у приміщенні ОМВД по Турінському району, несподівано оголився і запропонував поліцейським вчинити з ним дії сексуального характеру. У червні 2012 року той же чоловік знову потрапив у поліцію і спробував згвалтувати іншого затриманого. В обох випадках поліцейські не намагалися припинити дії чоловіка, а знімали їх на стільникові телефони. Згодом вони виклали відео в інтернет.

У липні 2012 року, коли про інцидент стало відомо керівництву, п'ятьох поліцейських звільнили з формулюванням «за вчинення проступку, що порочить честь співробітників органів внутрішніх справ». Безпосередні керівники звільнених були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.