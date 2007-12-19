У Європі більшає песимістів (соцопитування)

В Європі зменшуються оптимістичні очікування щодо подальшого стану справ в цілому.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать дані оприлюдненого 18 грудня традиційного піврічного опитування громадської думки.

Відповідно до результатів опитування, 30% європейців вважають, що життя в цілому протягом найближчого року поліпшиться, 13% - вважають, що життя, в цілому, погіршиться, 54% - вважають, що суттєвих змін не відбудеться.

Таким чином, загальний індекс оптимізму громадян ЄС становить +17 (процент оптимістів мінус процент песимістів – УНІАН), що на 9 пунктів менше, ніж було навесні нинішнього року, коли індекс оптимістичних очікувань становив +26.

Найбільший індекс оптимізму (різниця між оптимістами та песимістами) зареєстровано у Швеції (+38 пунктів), Данії (+33), Іспанії та Ірландії (по +29) та Румунії (+28).

При цьому в трьох країнах ЄС переважають песимістичні настрої, і індекс оптимізму – негативний: в Угорщині (-22), Чехії (-5) та Португалії (-1).

Щодо розвитку національних економік, то 26% європейців вважають, що протягом найближчого року ситуація погіршиться, 24% - вірять в покращання, а 44% респондентів не очікують суттєвих змін. Найбільше негативно оцінюють розвиток національних економік протягом наступного року жителі Кіпру, де індекс оптимізму щодо національних економік становить –44, та Угорщини (-40). При цьому нинішній стан розвитку національних економік 48% європейців оцінюють як достатньо гарний, а 49% - як “скоріше поганий”.

Дослідження було проведено консорціумом TNS Opinion & Social, сформованим компаніями TNS та EOS Gallup Europe з 22 вересня по 3 листопада в 27-ми країнах ЄС, трьох країнах-кандидатах (Хорватії, Туреччині та колишній югославській республіці Македонія), а також на території компактного проживання турків-кіпріотів, що не контролюється владою Кіпру.

Загалом було опитано 30281 респондент у віці старше 15 років. Похибка вибірки становить 1,9 – 3,1%.