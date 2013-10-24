Рівень радіації на "Фукусімі" поставив новий рекорд

Рівень радіоактивного бета-випромінювання у воді на одному з дренажних каналів на АЕС "Фукусіма-1" досяг максимального рівня в 140 тисяч беккерелів на літр, повідомив оператор станції компанія ТЕРСО в четвер.

Як повідомляє РІА Новини, проби води були взяті в середу. У порівнянні з показниками вівторка (59 тисяч беккерелів на літр) рівень випромінювання виріс більш ніж удвічі. На іншій ділянці дренажної системи рівень бета-випромінювання склав 15 тисяч беккерелів на літр. Допустимою нормою вмісту бета-випромінюючих радіонуклідів у воді є 10 беккерелів на літр.

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У середу компанія повідомила, що зафіксований рівень у 59 тисяч беккерелів на літр є найвищим за весь час. До цього найвищим після витоку 300 тонн радіоактивної води в серпні цього року був показник в 34 тисячі беккерелів 16 жовтня. Потім до понеділка бета-випромінювання знизилося до 5 тисяч беккерелів на літр.

ТЕРСО пояснює зростання радіації тим, що через зливи, принесені тайфуном, забруднення з поверхні грунту могло потрапити у вивідні канали.

У серпні на АЕС "Фукусіма-1" була виявлена ​​найбільша після аварії 2011 витік 300 тонн радіоактивної води (з концентрацією стронцію близько 80 мільйонів беккерелів на літр) з цистерни, де вода зберігається після охолодження реакторів. Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки за шкалою INES. Виник ризик її попадання разом з грунтовими водами в океан.