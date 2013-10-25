ЗМІ: Прослуховувати президента Франції могли з ініціативи Моссада

Про це повідомляє в п'ятницю французька газета Monde з посиланням на документи Агентства національної безпеки США, які потрапили в розпорядження редакції і не публікувалися раніше, пише РІА Новости.

Йдеться про інцидент, який стався у Франції у травні 2012 року між першим і другим турами виборів президента країни. Тоді в Єлисейському палаці, де розташовуються офіс глави держави і вся його адміністрація, була зафіксована спроба установки записуючих пристроїв і механізмів для контролю над комп'ютерами.

На тему: Розвідка США назвала відомості про шпигунство за французами "неточною інформацією"

Документ АНБ, про який йде мова в газеті, був направлений з США до Парижа у квітні 2013 року у відповідь на запит, що надійшов від французьких спецслужб. Згідно з даними АНБ, жодна з американських спецслужб не мала відношення до інциденту в Єлисейському палаці. Також до нього не мали відношення і британські, канадські, австралійські або новозеландські розвідки.

Що стосується ізраїльських спецслужб, то "АНБ навмисно не з'ясовувало, чи мали відношення (до установки пристроїв в Єлисейському палаці) Моссад або технічна адміністрація ізраїльської розвідки".

Інформація про можливих організаторів операції із встановлення "жучків" в Єлисейському палаці з'явилася на тлі кризи, що вибухнула на тижні скандалу навколо електронного шпигунства США щодо країн-членів та інституцій Євросоюзу. Інформацію про програми стеження АНБ передав пресі екс-співробітник спецслужб США Едвард Сноуден.