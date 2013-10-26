Саміт ЄС завершився на тлі скарг про недовіру через стеження США

Учасники саміту виступили з заявою, що взаємна недовіра, яка через це виникла між Євросоюзом і США, може зашкодити боротьбі з тероризмом, бо вплине на глибину співпраці в галузі розвідки.

Франція і Німеччина, щодо яких повідомляли про ймовірне стеження з боку США, домагаються переговорів на цю тему з Вашингтоном, щоб іще до кінця року знайти нове порозуміння щодо такої діяльності, повідомляє Радіо Свобода.

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Серед інших тем дводенного саміту була проблема нелегальних мігрантів, які тисячами намагаються дістатися берегів Європи з Північної Африки і Близького Сходу і десятками чи й сотнями гинуть при цьому в Середземному морі.

На саміті також говорили про підготовку до іншого саміту, програми ЄС «Східне партнерство» наприкінці наступного місяця у Вільнюсі, на якому очікують на підписання угоди про асоціацію з Україною, якщо вона виконає певні умови.

Напередодні саміту пролунали звинувачення, що в Німеччині спецслужби США могли прослуховувати мобільний телефон канцлера Анґели Меркель (чого Вашингтон у своїх коментарях прямо не заперечив), а у Франції вони могли стежити за мільйонами телефонних розмов і текстових повідомлень із певних номерів – не тільки підозрюваних терористів, а й відомих підприємців і політиків (США заявили, що «частина цієї інформації перекручена»).