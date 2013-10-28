Саакашвілі: Грузинський народ повинен відпочити від мене

"Моє президентство добігає кінця, і це моє останнє звернення з президентського палацу. Я хочу подякувати вам за те, що двічі дали мені право служити своїй країні, оскільки немає більшої честі, ніж служити країні і своєму народу, - сказав Саакашвілі. - Десять років тому я запропонував вам подорож у майбутнє, але не обіцяв, що дійдемо до кінця. це була захоплююча подорож, і це майбутнє настало сьогодні. і воно належить вам! "

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Як пишуть Вести, президент Грузії наголосив: "Ми робили такі важливі кроки на цьому шляху, що повернути назад вже неможливо. Ви повинні рухатися в майбутнє, і в цій дивній подорожі на шляху до розвитку нашої країни я завжди буду поруч з вами".

При цьому Михайло Саакашвілі зазначив, що відпочинок йому не потрібен, але настав час, коли народ Грузії повинні відпочити від нього. "Я не втомився і не втомлюся, і де б не був, продовжу працю і боротьбу. Ніколи не забувайте, що в справі просування країни і в боротьбі за свободу ми як народ не маємо часу на відпочинок, і в майбутньому не матимемо", - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі розповів , що в ці дні він отримує багато листів подяки . "Але сьогодні настав час, коли ще раз остаточно хочу сказати вам спасибі" , - сказав він.

Як повідомлялося , минулої неділі в Грузії пройшли президентські вибори , переконливу перемогу на яких здобув кандидат від коаліції "Грузинська мрія " Георгій Маргвелашвілі . Чинний президент Грузії Михайло Саакашвілі не міг брати участь у них , оскільки вже двічі ставав главою держави. Кандидат від його партії Саакашвілі " Єдиний національний рух " Давид Бакрадзе взяв участь у виборах і зайняв друге місце.